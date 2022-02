Waaiers en dappere vluchter kunnen sprint niet vermijden: Jasper Philipsen snelt naar zijn tweede ritzege

Het zit wel goed met die sprintsnelheid van Jasper Philipsen: zijn tweede ritzege is reeds een feit in de UAE Tour. De concurrentie is in de Emiraten nochtans niet min. Er gebeurde ook wel één en ander in de vijfde etappe. Aan het eind was Philipsen de snelste.

Vlak na de start meldden zich meteen vier vluchters. Gazprom was door drie man voorin vertegenwoordigd: Kotsjetkov, Kukrle en Strachov waren mee. Zij werden vergezeld door de Italiaan Tonelli. De voorsprong van het kwartet stabiliseerde rond de drie minuten, waarna het spel op de wagen zat in het peloton. De wind was in die mate aanwezig dat het volop waaiers trekken was, onder impuls van Alpecin-Fenix. GANNA ZORGT VOOR SAMENSMELTING De vier vooraan waren er zo al snel aan voor de moeite. In de eerste waaier zaten mannen als Philipsen, Bennett en Pogačar. Ganna verzette het meeste werk in de tweede waaier: de wereldkampioen tijdrijden zorgde haast eigenhandig voor de samensmelting. Waardoor er ook opnieuw een kans was voor vluchters om in de aanval te gaan. Kotsjetkov, Strachov en Tonelli waagden een nieuwe poging. Deze keer kreeg die laatste met Canaveral ook een ploegmaat mee. Bij Ineos zetten ze zich nog eens recht. De wind was echter al te veel gaan liggen om nog echt waaiers te kunnen trekken, maar zo waren de aanvallers alweer opgeslokt. KNAPPE REMONTE PHILIPSEN Een sprint leek nu wel onvermijdelijk, al leverde Kukrle, nog zo'n man uit het wedstrijdbegin, nog een alles-of-nietspoging. Hij reed meer dan twee minuten bij mekaar, maar het peloton schoot toch op tijd in gang om hem nog terug te grijpen. Spurten op Al Marjan Island dus. Bennett ging van ver aan, maar de Ier werd nog knap geremonteerd door Jasper Philipsen. Voor Philipsen zijn tweede ritzege in de UAE Tour. Kooij werd tweede.