Zonneveld ziet ferme verleiding voor VDP als mogelijk probleem: "Frustrerend"

Mathieu van der Poel is momenteel aan het trainen, maar nog niet klaar voor een terugkeer in het peloton. Wanneer zien we hem terugkeren? Het is dé hamvraag van het moment.

"In de wandelgangen wordt geopperd dat hij misschien nog enkele klassiekers kan meepikken, maar het zou zomaar kunnen dat hij maandenlang alleen maar traint en nog een terugslag krijgt", aldus Thijs Zonneveld in De Tribune. Frustrerend "Het is frustrerend: het is nog steeds niet mogelijk om een planning te maken, want ze weten nog altijd niet exact wat de hinder veroorzaakt." "Van der Poel hoeft niet 100 procent te zijn om te winnen en dan wordt de verleiding groot", wil Zonneveld ook meteen waarschuwen.