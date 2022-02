Naast Pidcock en Hayter start nog ander straf talent bij Ineos: "Unieke atmosfeer, België is speciale plek voor mij"

Wat Pidcock kan, weten we al. Hayter wordt getipt als mogelijke revelatie dit seizoen. Ineos heeft naast deze twee nog talent in huis. Aan de start van de Omloop stond ook Magnus Sheffield, die op zijn negentiende reeds een profzege achter zijn naam heeft.

"Dit maakt deel uit van mijn ontwikkeling: ik wilde starten in deze klassiekers, om die ervaring op te doen. Vooral Parijs-Roubaix wilde ik rijden, dit maakt deel uit van de opbouw daarnaartoe", verklaart Sheffield zijn deelname aan de Omloop.

Koersen in België deed de Amerikaan wel vaker bij de jeugd. "Bij de juniors waren we heel dominant, het zal nu wel iets anders zijn. Het waren toen maar wedstrijden van 100 kilometer. Ik heb vaak op deze wegen getraind. Het gaat echt om om te gaan met de agressiviteit van die wedstrijden. Voor mij is België een speciale plek. Ik heb enkel positieve herinneringen aan dit land."

JONGE PLOEG

Sheffield heeft ook met volle teugen genoten van de ploegenpresentatie in 't Kuipke, met aardig wat volk. "Dat geeft de unieke atmosfeer aan van wielrennen in België. In de VS bestaat zoiets niet." Ineos vaardigt een jonge selectie af. We zijn hier met bijna een U23-ploeg, met ook enkele andere mannen bij. Het toont aan hoe snel het in het wielrennen gaat."

Eén van zijn ploegmaats is uiteraard Tom Pidcock. "Ik keek altijd op naar Tom toen ik jonger was. Hij pusht me om het maximale uit mezelf te halen en ik kijk er naar uit om samen met hem te rijden. Het was ook leuk dat iemand als Dylan van Baarle erbij te hebben tijdens de verkenning, ook al rijdt hij niet dit weekend. Gewoon naar zijn koersstijl te kijken helpt al."