Tadej Pogačar al voor derde jaar op rij de koning van de Jebel Hafeet en ook opnieuw winnaar van UAE Tour

Tadej Pogačar begon reeds als leider aan de slotrit van de UAE Tour. Kwam hij op de Jebel Hafeet nog met een bisnummertje om zo de eindzege te pakken? Tuurlijk wel! Het werd nog een sprint tegen Adam Yates voor de ritzege, maar ook dat rondde Pogačar knap af.

Ondanks de aankomst bergop was Gianni Vermeersch niet te bevreesd om in deze etappe aan te vallen. Samen met Davy, Groves, Impey, Mørkøv, Nieuwenhuis en Schwarzmann maakte de renner van Alpecin-Fenix deel uit van de kopgroep.

Dat was lange tijd het beeld van de dag. Voor de favorieten was het zaak om zoveel mogelijk te sparen tot op de Jebel Hafeet en daar hun troeven op tafel te leggen. Vermeersch haalde de voet van de slotklim niet, tenminste niet als één van de leiders. Ook de andere vluchters bleven niet voorop.

ALMEIDA IN ROL VAN MEESTERKNECHT

Dat had er alles mee te maken dat de mannen van UAE het heft in handen namen. Adam Yates legde zich daar niet bij neer: na zijn demarrage volgde enkel Pogačar zelf nog. Enkele andere berggeiten konden later vanuit de achtergrond toch nog aansluiten: ook Bilbao en Almeida maakte de sprong. Die laatste kon dan meteen ook het tempo onderhouden in dienst van kopman Pogačar.

Een nieuwe versnelling van Yates was er dan wel definitief te veel aan voor Almeida en Bilbao. Een sprint met twee werd het en op dat vlak is Pogačar gewoon beter van Yates. De overwinning op de Jebel Hafeet is dus weer voor de Sloveen, voor het derde jaar op rij al. Meteen is Pogačar ook eindwinnaar van de UAE Tour. Bilbao kwam nog als derde over de streep.