Fabio Jakobsen is helemaal terug: "Maar als ik dat zie, dat maakt me stil"

Het werd een absolute pranger, maar uiteindelijk wist Fabio Jakobsen wel Kuurne-Brussel-Kuurne te winnen en zo de mindere dag van Quick Step zaterdag uit te wissen.

"Het was niet makkelijk, heel de dag niet eigenlijk", aldus Fabio Jakobsen in een eerste reactie bij Sporza.

"Ik heb de drie aanvallers als een soort lead-out gebruikt. Ik probeerde bij ze achterop te duiken in de slipstream, want het was tegenwind."

Oekraïne

"Dan moet je kijken of je het kan houden tot de streep en dat is gelukt. Je moet altijd sprinten voor de overwinning, je moet altijd proberen."

"Na regen komt zonneschijn. Het was niet makkelijk voor mij en mijn familie. Dat ik hier nu een koers als KBK kan winnen ... Supermooi, maar ik denk nu ook dat wij allemaal weer vrij zijn en naar de koers kunnen kijken. Wat er dan in Oekraïne en Oost-Europa aan het gebeuren is maakt me heel stil."