Patrick Lefevere zette renners met donderspeech op hun plaats: "Ik zat niet bepaald comfortabel op mijn stoel"

De Omloop Het Nieuwsblad was geen succes voor Quick Step-Alpha Vinyl. Patrick Lefevere was zaterdagavond dan ook niet in de beste bui en dat hebben zijn renners mogen horen.

Het avondeten was geen pretje voor de renners na een teleurstellende negende plaats voor Sénéchal. “Vloeken doe ik nooit”, zei Lefevere. “Soms zeggen mijn blikken meer dan woorden. Ik ben gewoon aan tafel gaan zeggen dat het zondag beter moest want dit trok op geen kl… De rest vul je zelf maar aan. En toen werd het heel stil.”

De renners konden dat bevestigen. Fabio Jakobsen, winnaar zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne, zag een woedende Lefevere. "Hij heeft ons met onze neus op de feiten gedrukt", aldus Jakobsen bij Het Nieuwsblad. "Iedereen begreep hoe laat het was, zelfs in het West-Vlaams. Ik zat niet bepaald comfortabel op mijn stoel, maar dat hoort bij topsport. Een negende plek is niet genoeg voor Quick-Step. Ik ga niet verder in detail gaan, maar aangenaam was het niet. Zondag waren we weer een team dat die aanval ongedaan maakte en mij in een positie bracht om de zege te pakken.”