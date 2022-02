QuickStep speelt opnieuw Jakobsen uit in Le Samyn: "Met enkele nieuwe jongens"

Dinsdag wordt de GP Le Samyn gereden, zeg maar de officieuze start van het Waalse wielerseizoen.

QuickSteP-Alpha Vinyl hoopt opnieuw met Fabio Jakobsen te scoren. De Nederlander won zondag nog Kuurne-Brussel-Kuurne in de sprint.

Het was zijn vijfde zege van het seizoen. “Alle ogen zullen dinsdag op ons gericht zijn want we verschijnen met Fabio aan de start”, zegt sportdirecteur Rik Van Slycke.

De selectie ziet er als volgt uit: Josef Cerny (Tsj), Fabio Jakobsen (Ned), Stijn Steels (Bel), Jannik Steimle (Dui), Bert Van Lerberghe (Bel), Stan Van Tricht (Bel) en Ethan Vernon (GBr).

“Tegelijkertijd hebben we een aantal jonge of nieuwe jongens die nog wat koerservaring missen, zoals Stan, Josef en Ethan. Maar we hebben er alle vertrouwen in, want we kunnen ook rekenen op Bert, Stijn en Jannik, die samen een solide team vormen dat zal proberen om een goed resultaat neer te zetten.”

“Het parcours is zoals we dat kennen, met enkele intense lokale circuits bestaande uit korte beklimmingen en kasseien, maar ook met de wind die een belangrijke rol kan spelen. De motivatie is er en we zullen ons best doen.”