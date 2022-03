Andrei Tchmil haalt verklaringen over oorlog van Johan Museeuw onderuit: "Heb ik nooit gezegd"

Andrei Tchmil werd plots wereldnieuws toen hij in een gesprek met Johan Museeuw zei dat hij tegen de Russen zou vechten.

In een interview met L’Equipe weerlegt Tchmil dat nu. “Ik heb Johan verteld dat de situatie in onze regio moeilijk is, maar ik blijf om mijn fietsenfabriek draaiende te houden. Vorige maand verkochten we maar vier fietsen, maar ik moet de lonen van mijn werknemers betalen”, zegt Tchmil aan de Franse sportkrant.

Gaan vechten was nooit zijn bedoeling. “Johan heeft verkeerd begrepen wat ik hem in het Italiaans gezegd heb. Ik ben een vreedzaam persoon en geloof nog steeds in een vreedzame oplossing van dit conflict. Het raakt me persoonlijk enorm omdat ik familie en vrienden in Oekraïne en Rusland heb.”

De boodschap van Museeuw zorgt voor de nodige problemen. “Het brengt me in een delicate situatie. Ik wil namelijk geen doelwit worden, aangezien ik nooit een positie heb ingenomen of aangekondigd heb dat ik ten strijde zou trekken. Ik nam de beslissing om in Moldavië te blijven om mijn fietsenfabriek te ondersteunen, niet om oorlog te voeren.”