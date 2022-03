Toekomst aan de jeugd? Cijfers duidelijk: Wout van Aert en Fabio Jakobsen zijn relatief jonge winnaars, maar oudgedienden maken dienst uit in openingsweekend

De toekomst is aan de jeugd. Het werd de voorbije jaren meermaals gezegd en het zou zich ook gaan doortrekken richting de klassiekers. Wat geeft ons het openingsweekend?

Een nieuwe generatie is opgestaan met Wout van Aert als absolute speerpunt - bij gebrek aan Mathieu van der Poel.

Maar hoe zit het eigenlijk in de breedte als we gaan kijken naar de top-10 in Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne? Hoe ver zet de verjonging zich door.

30,3 vs 28,7 jaar

Als we kijken naar de Omloop Het Nieuwsblad, dan is Tiller de jongste in de top-10 en Wout van Aert met zijn 27 lentes de op een na jongste. Bovendien zijn er liefst zes van de tien de 30 al gepasseerd, gemiddeld komen we uit op 30,3 jaar.

1. van Aert (27)

2. Colbrelli (31)

3. Van Avermaet (36)

4. Naesen (31)

5. Campenaerts (30)

6. Tiller (25)

7. Trentin (32)

8. Pasqualon (34)

9. Sénéchal (28)

10. Stuyven (29)

Kuurne-Brussel-Kuurne dan? Sprintersvezels zijn doorgaans iets sneller rijp, dus de gemiddelde leeftijd ligt iets lager: 28,7 jaar. Er zijn 'maar' drie dertigers te vinden in de top-10, winnaar Jakobsen is met zijn 25 wel de jongste. Ook opmerkelijk: de enige die twee keer 'prijs' reed is Trentin (32).

1. Jakobsen (25)

2. Ewan (27)

3. Hofstetter (28)

4. McLay (30)

5. Nizzolo (33)

6. Van Gestel (27)

7. Capiot (28)

8. Laporte (29)

9. Trentin (32)

10. Van der Hoorn (28)