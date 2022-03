De keuzes van Wout van Aert zijn veelbelovend: "Een zeer goed signaal, dat moet je kunnen"

Maakt Wout van Aert de juiste keuzes in zijn programma? Voorlopig heeft het er alle schijn van van wel. Na het vorige wegseizoen was het al één van de conclusies dat zelfs Van Aert niet zomaar alles kan meepikken. Aan duidelijke keuzes dit jaar geen gebrek.

Zo gaf hij zichzelf enkele weken extra om het wegseizoen voor te bereiden door niet meer te crossen na het BK veldrijden. Komende zaterdag staat de Strade Bianche op het programma, een koers waarin Wout van Aert altijd goed is. De editie van dit jaar gaat echter zonder hem door.

"Het is een zeer goed signaal dat hij gepast heeft voor het WK veldrijden en nu voor de Strade", zegt Rik Vanwalleghem, voormalig directeur van het Centrum Ronde van Vlaanderen, in De Tribune. "Dat moet je kunnen. Er is de neiging om te denken dat je alles aankan en alles moet meepakken als het goed gaat."

VETTE JAREN

Niet dus. Oogsten in de grote koersen, daar komt het op aan. En er kunnen nog veel mooie wedstrijden op het palmares van Van Aert komen. "Van Aert is nog maar 27 jaar. Nu pas komen de vette jaren eraan voor een renner. Er staat een hoofd op en de benen zijn er."