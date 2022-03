Lefevere geen fan van 'afkooksels' van Strade Bianche en bespreekt vorm Evenepoel: "Hij is rustiger geworden"

De Strade Bianche staat voor de deur, waar Lefevere het met zijn team weer goed wil doen. Evenepoel wordt achter de hand gehouden voor de Tirreno. Over zijn manier van koersen toont Patrick Lefevere zich momenteel zeer tevreden.

Maar eerst de focus op de Strade dit weekend. "Ik vind het een beetje spijtig dat veel organisatoren dit willen kopiëren", zegt Patrick Lefevere aan VTM. "Dat hoort totaal niet thuis in het wegwielrennen. Zoals die steile berg in Valencia: misschien moest Remco Evenepoel daar door de afstand ook gelost hebben, maar ik vind niet dat dat thuishoort in het wegwielrennen. Dan moet je een mountainbikekoers organiseren."

Sinds hij er zelf bij is geweest, heeft de Strade Lefevere wel kunnen charmeren. "Strade Bianche is absoluut een mooie koers, maar zoals er maar één Parijs-Roubaix is, moet er mar één Strade Bianche zijn. De rest zijn afkooksels."

SLIMME REMCO

De teammanager van Quick-Step liet de naam al vallen: Remco Evenepoel. Hoe evalueert hij zijn seizoensbegin? "Iedereen gaat er van uit dat Remco alles moet winnen, maar dat is niet zo. In Valencia is hij op Vlasov gebotst. Vlasov is 26, hij is 22. In de Algarve denk ik wel dat hij de sterkste was, vooral in de tijdrit, en heeft hij ook slim gereden."

Dat stond Lefevere wel aan. "Dat was niet de Remco van in het verleden, die zelfs met de leiderstrui om zijn schouders altijd maar aanviel. Hij heeft zeer verstandig gekoerst en wint ook terecht. Hij is rustiger geworden, hij is graag in Calpe, hij traint daar graag. Als dat zo blijft, zullen we wel zien waar we uitkomen."