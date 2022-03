Minstens even spannend als de mannen: wie kraait victorie in Siena bij Strade Donne voor vrouwen?

Het mannelijke WorldTour-seizoen is al enkele weken aan de gang, maar voor de vrouwen opent het seizoen op de witte wegen in Toscane tijdens de Strade Bianche.

Net zoals de heren, krijgen de dames heel wat gravelstroken voor de kiezen. In een parcours van 136 kilometer moeten de dames zo'n 31 kilometer over het grind vliegen.

Na de laatste strook is het nog 10 kilometer richting het Piazza Del Campo in Siena. Maar in de hectometers daarvoor ligt de allerlaatste hindernis van deze Strade nog: de gruwelijk steile laatste kilometer. Daar schudde Chantal van den Broek-Blaak de Italiaanse Longo Borghini van zich af en kon ze solo de Strade op haar naam schrijven.

De echte topfavoriete om de Strade te winnen, is natuurlijk Annemiek Van Vleuten. De Nederlandse renster van Movistar won de koers al drie keer in het verleden en lijkt na haar zege in de Omloop van vorige week alvast opnieuw in goede doen te zijn.

Wie was de enige die Van Vleuten kon volgen op de Bosberg? Juist, Demi Vollering. Reken maar dat we haar ook vooraan zullen zien in Toscane. Net als Longo Borghini, die in het verleden al 6x in de top 5 eindigde en één keer kon winnen.

Verder wordt het ook nog uitkijken naar Lotte Kopecky en Marianne Vos. Voor Vos, de wereldkampioene veldrijden, wordt het haar eerste wegwedstrijd. Kopecky heeft dan weer heel wat veldritervaring opgedaan en kan zomaar verrassen.