Patrick Lefevere staat open voor Netflix-documentaire in de koers maar: "Als bijdrage niet stijgt, maak ik eigen reeks"

Wat staat er te gebeuren met het wielrennen? Volgens de Britse krant The Athletic zal er binnenkort een docureeks worden gemaakt, te zien op Netflix, over het reilen en zeilen van een wielerploeg in het genre van Drive to Survive.

De camera's zouden 8 teams volgen achter de schermen van de Tour de France. Eén van die acht teams die toegezegd heeft, is Alpha.Vinyl-Quick.Step. Opvallend, de ploeg van Patrick Lefevere kwam enkele jaren geleden al met een docureeks naar buiten. One year in blue was toen te zien op de VRT. "Alles heeft een voordeel en een nadeel. Maar iedereen ziet wat Drive to Survive betekend heeft voor het wielrennen. Veel mensen hebben de sport (her)ontdekt. De koers kan het zich niet permitteren om hier zomaar nee tegen te zeggen", klinkt het bij Lefevere in zijn wekelijkse column van Het Nieuwsblad. "Marketing is meer dan gewoon in beeld rijden. Maar ik hoop met dat de Netflix-reeks het wielrennen naar een hoger niveau tilt, dat de bijdrage naar de teams ook stijgd. Anders maak ik opnieuw een eigen reeks", besluit Lefevere.