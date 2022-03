Stof laait weer op: "Ik begrijp waarom ze klagen over gravelstroken in de grote rondes"

Met de Strade Bianche in het verschiet, is het ook weer tijd om stil te staan over de drang naar sensatie in de koers.

Op heel korte tijd is de Strade Bianche een immens populaire wedstrijd geworden in de wielerwereld. Als navolging daarvan zijn er ook meer en meer koersen die op zoek gaan naar de gravelstroken om ze zo op te nemen in het parcours. Een kwalijke ontwikkeling volgens Matteo Trentin en Chris Froome: "Het gaat te ver nu", en "Het geeft spectakel maar is zo'n groot risico tegelijkertijd".

Mauro Schmid snapt alleszins de bezordheid van de renners. De Zwitser won de graveletappe in de Ronde van Italië vorig jaar en rijdt nu voor Alpha-Vinyl-Quick.Step. "Het is misschien niet het beste idee in een grote ronde...", vertelt hij bij Cyclingnews.

"Je wil een ronderenner die zo compleet mogelijk is, maar als je in een graveletappe een platte band hebt of een kaderbreuk, kan je race van drie weken voorbij zijn. Dat is heel hard", vindt hij.