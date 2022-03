Vrouwenwielrennen in de lift maar Van Vleuten ziet een groot probleem: "Zo halen we het niet"

Annemiek van Vleuten is al enkele jaren een van de Leading Lady's in het vrouwenpeloton. Ze ziet de sport groeien maar maakt zich ook zorgen.

Het vrouwenwielrennen zit in de lift, dat is duidelijk. Steeds meer en meer koersen worden op de televisie uitgezonden én meer organisaties organiseren naast een mannenkoers ook een vrouweneditie.

Goed nieuws, maar nu stoten ze in het vrouwenpeloton wel op een probleem: "De meeste teams hebben 12 tot 14 rensters, dat is te weinig. Met de Giro Donne ne de Tour voor vrouwen zo dicht bij elkaar in juli, zal het lastig worden om alles op te vullen", vertelt Van Vleuten bij Cyclingnews.

De WorldTour-kalender voor de dames is bijna dubbel zo gevuld als vorig jaar terwijl het peloton nagenoeg hetzelfde is gebleven qua aantal. "Je kan geen ziekte of blessure hebben. Na dit jaar zullen de teams inzien dat ze grotere ploegen nodig hebben", besluit ze.