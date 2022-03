🎥 Het zaligste moment van de Strade? Pogačar geeft toeschouwer in slotkilometer een high five

Rijen dik stonden de toeschouwers in de straten van Siena, om Pogačar de Strade Bianche te zien winnen. In de laatste honderden meters moesten die achter de dranghekken plaatsnemen, maar vlak voordien gaf Pogačar één van hen nog... een high five.

De laatste vijftig kilometer van de Strade Bianche waren voor Tadej Pogačar één grote glorietocht. Een absoluut topmoment vond plaats op zo'n zevenhonderd meter van de streep. Pogačar was op weg naar de overwinning, ongetwijfeld vol adrenaline. Zeker ook door de aanmoedigingen van de mensen langs de kant van de weg.

Een man met een vlag in zijn handen stak zijn rechterhand op voor een high five... En ja, hoor, ook Pogačar was daar wel voor te vinden. Absoluut een schitterend moment, dat de overwinning van de Sloveen nog een extra pigment geeft.

Weinigen zouden het zich riskeren, want je weet nooit dat je door één of ander manoeuvre nog ten val komt. Maar het is wel prachtig dat dit weer kan in het kader van de koersbeleving, mooi ook dat een toprenner als Pogačar daar aan meedoet.