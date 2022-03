Arnaud De Lie na machtssprint in GP Monseré: "Fantastisch gevoel om in België te kunnen winnen"

In zijn eerste jaar als prof gooit Arnaud De Lie meteen hoge ogen. In Monseré was hij goed voor zijn tweede zege van het seizoen.

Eind januari was De Lie bij zijn derde wedstrijd van het seizoen meteen goed voor zijn eerste zege bij de profs. In Palma de Mallorca was hij toen sneller dan Molano, Nizzolo, Matthews...

In de GP Monseré was het ook raak voor De Lie, de tweede keer dat hij voor eigen rekening mocht rijden. "Het is fantastisch om de ploeg zo voor me in dienst te zien rijden. De ploegleiding gaf me vandaag het vertrouwen om voor de zege te gaan en ik maak het ook af. Het is de tweede keer dat ik mijn kans mocht gaan en ik win ook twee keer, fantastisch", klinkt het bij een dolblije De Lie in het flashinterview na de finish.

Deze tweede zege van De Lie was voor hem extra speciaal voor een bepaalde reden. "Het is wel mijn tweede zege maar de eerste in België en in Vlaanderen, dat is enorm speciaal en belangrijk voor me. Nu op naar de volgende, elke koers is een nieuwe kans. Maar ik wil geen druk, elke overwinning erbij is fantastisch", besluit de 19-jarige sprinter.