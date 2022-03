Dries De Bondt verrassend tweede na sprint in GP Monseré: "Dat weten de mensen niet van mij"

Het leek achteraf een sprint te zullen gaan worden met de snelle mannen in de GP Monseré. Maar verrassend genoeg eindigde Dries De Bondt op de tweede plek.

"Ik moet achteraf gezien tevreden zijn met een tweede plek gezien het een sprint werd. We wisten op voorhand dat de wind zou toenemen in de finale en we met een select groepje naar de finale zouden gaan. Uiteindelijk zaten we nog maar met twee van de ploeg in dat peloton, Guillaume Van Keirsbulck en ik", analyseert De Bondt de koerssituatie van het laatste wedstrijduur.

In de slotronde was het geen sinecure om stand te houden, dat merkte De Bondt ook. "Na die kasseistrook in de slotronde kon het scheuren, gelukkig zat ik daar goed vooraan. Daarna ging Robeet solo en wou ik ernaartoe rijden want zo won hij vorig jaar ook Nokere Koerse."

En dan de massapsrint, waarin de ex-Belgische kampioen tweede werd. "Guillaume en ik besloten om de anderen het wer te laten doen. Hij heeft me dan afgezet op de juiste plek en ik zat ook in het goede wiel, maar toch nog ingesloten tegen de nadar waardoor ik niet voluit kon gaan. De meeste mensen weten dat misschien niet van mij, maar ik heb wel de snelheid in mij om de sprinten. Op de jusite plek zitten is vaak lastiger voor me", besluit De Bondt.