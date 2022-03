Wow! Jumbo-Visma demonstreert met 1-2-3tje in Parijs-Nice, Van Aert en Roglic gunnen zege aan Laporte

De eerste etappe in Parijs-Nice is uitgedraaid op een to-tale demonstratie van Jumbo-Visma. Wout van Aert reed samen met ploegmaten Laporte en Roglic het peloton aan flarden en realiseerden een één-twee-drietje.

De Koers naar de Zon begon met een rit in lijn, maar in het slot lag nog een venijnig klimmetje met de top op zo'n 5 kilometer van de finish.

Lotto-Soudal toonde zich in de eerste wedstrijduren door eerst Holmes en daarna Frison mee te sturen in de vroege ontsnapping maar in de laatste 10 kilometer kwam alles toch opnieuw bij elkaar.

Het peloton trok in sneltreinvaart richting die laatste puist en maakte daarbij slachtoffers want onder meer Colbrelli, Dennis, Hayter en nog vele anderen moesten het peloton laten rijden.

Demonstratie Jumbo-Visma

De gele brigade van Jumbo-Visma rolde de rode loper uit voor Wout van Aert. Eerst gaf Van Hooydonck er een lap op en nadien trk Laporte door. Enkel Roglic, Van Aert en Stybar konden nog volgen. Even later nam Van Aert over om kopman Roglic meteen tijd te laten pakken voor het algemene klassement en moest ook Stybar de rol lossen, een totale Jumbo-Visma demonstratie dus.

© photonews

Wie mag er winnen?

Het verschil was in de laatste kilometers amper 15 seconden maar met z'n drieën ging het goed vooruit bij de Jumbo-ploegmaten. Het peloton was eraan voor de moeite.

Nu nog de vraag wie er zou (mogen?) winnen: Roglic voor de bonificaties? Laporte omdat hij de beslissende snok gaf die het deed scheuren of Van Aert om meteen in twee koersdagen twee overwinningen op zijn naam te schrijven.

Roglic reed de Jumbo-trein naar de laatste bocht en daar mocht Laporte het overnemen om de eerste etappe van Prijs-Nice op zijn naam te schrijven. Roglic werd tweede, Van Aert derde.