Europees kampioen heeft last van bronchitis en moet Parijs-Nice reeds verlaten

Het is een hele korte Parijs-Nice geworden voor de Europees kampioen, die met een bronchitis kampt. Geen Sonny Colbrelli dus bij de start van de tweede etappe van de rittenkoers. De openingsetappe reed de Italiaan wel uit.

Het was al een veeg teken dat Colbrelli zo ver in de daguitslag moest gezocht worden zondag. Het was wel een lastige rit, maar nu niet in die mate dat iemand als Colbrelli normaal op minuten zou gereden worden. Dat was wel het geval: de renner van Bahrein kwam als 136ste over de streep, op meer dan zes en een halve minuut van ritwinnaar Laporte.

Ondertussen zijn ze er bij Bahrein Victorious achter dat Colbrelli last heeft van bronchitis. Aan een zieke Colbrelli hebben ze ook niets en het is het risico niet waard dat het erger wordt in de komende dagen. Daarom is besloten om hem weg te houden van de start van de tweede rit.

Sonny Colbrelli was met een tweede plaats in de Omloop nochtans verre van slecht aan het seizoen begonnen. Eerst moet de Europese kampioen van deze bronchitis zien af te geraken, voor hij zich toelegt op volgende doelen.