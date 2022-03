Spurttalent Intermarché na dag 1 beste belofte: "Heel Eritrea heeft kunnen zien hoe ik witte trui veroverd heb"

Niet enkel het trio van Jumbo-Visma kon juichen. Intermarché-Wanty-Gobert zagen zijn spurttalent Biniam Girmay een zesde plaats in de wacht slepen in de eerste etappe in Parijs-Nice. De Eritreeër mocht daardoor ook naar het podium.

Al had Girmay het niet meteen door. "Ik was al in de bus toen ik te horen kreeg dat als beste jongere over de streep gekomen was. Heel Eritrea heeft vandaag live op televisie kunnen zien hoe ik de witte trui in Parijs-Nice veroverd heb, dit maakt me ongelofelijk gelukkig!"

Ook al verliep niet alles perfect. "Eerst miste ik de ontsnapping van de renners van Jumbo-Visma door een minder goede positionering aan de voet van de helling, maar uiteindelijk maakte de sprint alles goed. Er wordt heel hard gekoerst, dus hoop ik morgen op even goede benen. Ik kan in elk geval op de steun en het vertrouwen van de hele ploeg rekenen, waarbij vooral hun ervaring in de waaiers belangrijk is."

Met die witte trui om zijn schouders gaat de 21-jarige renner er alvast alles aan doen om ook het maximale te halen uit het vervolg van Parijs-Nice. "Ik kick op het gevecht voor positie in het peloton, dus kijk ik vol vertrouwen uit naar de volgende etappes."