🎥 The Champion: Tadej Pogačar demonstreert zijn balgevoel op tonen van Champions League-anthem

Wat kan Tadej Pogačar niet? Ook zijn balgevoel is meer dan behoorlijk. Zet er het Champions League-anthem onder en je hebt meteen een heel leuk filmpje. Dat hebben ze ook bij Velon door. Het resultaat mag zeker gezien worden.

Voor aanvang van de tweede etappe van Tirreno-Adriatico was Tadej alvast goedgeluimd. De Sloveen kreeg een voetbal toegespeeld. Daar zal ik even mee jongleren, dacht Pogačar. Het was lang niet slecht gedaan. Hij had er ook duidelijk plezier in. Moest het ooit in het wielrennen niet meer lukken, kan hij misschien nog een voetbalcarrière nastreven.

Voorlopig gaat het hem in de koers nog voor de wind: Pogačar won pas nog de Strade Bianche na een fenomenale solo van vijftig kilometer en werd derde in de tijdrit in de Tirreno. Die ereplaats maakt hem nog wat meer de topfavoriet voor de eindzege in het klassement.

Door op zijn gejongleer de tonen van het anthem van de Champions League voetbal te zetten, geeft Velon het moment nog een extra pigment. Het is wel toepasselijk, want Pogačar is dé wielerkampioen van het moment.