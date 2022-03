86e editie van Egmont Cycling Race pakt uit met nieuw parcours

De 86e editie van de Egmont Cycling Race wordt op 23 augustus gereden op een nieuw parcours.

In deze editie worden alle deelgemeenten van Zottegem aangedaan, met twee grote rondes van 75 kilometer en twee plaatselijke rondes van 22,9 kilometer.

"We zijn 86 jaar jong en ik wou eens een nieuw elan geven aan de Egmont Cycling Race, de vroegere GP Stad Zottegem of Dokter Tistaertprijs. Het uitwerken van het nieuwe parcours heeft een tijdje in beslag genomen maar het huiswerk is af", meldt organisator Jo Gosseye.

"Met onze grote ronde van 75 kilometer doen we nu alle deelgemeenten van de Stad Zottegem, zoals Elene, Grotenberge, Godveerdegem, Strijpen, Velzeke en Erwetegem aan. Onze Egmont Cycling Race moet een beetje de streek rond Zottegem in een mooi daglicht plaatsen. En we maken natuurlijk ook gebruik van enkele kasseizones en hellingen die er zich bevinden.”

“Zo doen we tweemaal de Paddestraat en de Lippenhovestraat aan. Maar we doen die in tegenovergestelde richting in vergelijking met andere koersen die ook deze twee kasseizones in het parcours opnemen. In Oosterzele rijden we over de Lange Munte. De beklimming van de Grotenbergestraat doen we vijfmaal en ook de Klemhoutstraat van Erwetegem staat op de agenda.”

"De Egmont Cycling Race zal ook rechtstreeks uitgezonden worden op televisie. De start en aankomstplaats blijft behouden op de Buke. De onderhandelingen met de teams zijn volop aan de gang. Intermarché-Wanty Gobert en Cofidis hebben al getekend net als Alpecin-Fenix. Na deze editie gaan we evalueren en kijken wij of we eventueel verder kunnen doorgroeien tot een 1.Pro-koers."

Vorig jaar won Danny Van Poppel. De laatste Belgische overwinning is van 2018, met Jérôme Baugnies.