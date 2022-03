Filippo Ganna wil de benen laten rusten in Tirreno-Adriatico: "Zuinig blijven"

Filippo Ganna wou de openingsrit van de Tirreno-Adriatico voor eigen volk winnen, maar veel meer moet je deze week niet van hem verwachten.

In het tweede deel van de korte tijdrit kon Ganna op brute kracht het verschil maken met Remco Evenepoel en de zege op zak steken. ''In het eerste stuk dacht ik: 'Dit wordt zwaar.' Maar op de terugweg haalde ik toch weer minstens 55 km/u"", aldus Ganna aan HLN.

Veel moet er in de resterende ritten niet meer verwacht worden. Hij focust nu op Milaan-Sanremo. ''Vanaf nu ga ik Carapaz en Porte helpen. Of mijn benen sterk genoeg zijn om ergens nog iets te presteren, zien we wel. Ik moet zuinig blijven, want over twee weken wil ik top zijn in die andere speciale koers in Italië.”