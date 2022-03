Sprinters toch maar opgelet: Thomas De Gendt waagt het erop in zijn eerste vlucht

Met Thomas De Gendt in de vlucht, ben je er als sprinter nooit gerust op. Dat is het scenario dat zich voltrekt in de derde etappe in Parijs-Nice. Thomas De Gendt is meegegaan in de vroege ontsnapping, in de hoop het peloton te kunnen verrassen.

De derde rit in Parijs-Nice zou in principe moeten uitmonden in een groepssprint. De kans is ook aanzienlijk dat het zo uitdraait, maar met Thomas De Gendt weet je nooit. De Gendt won in zijn carrière al twee ritten in Parijs-Nice. Bij één van die overwinningen bleef de Waaslander nipt een jagend peloton voor.

In de editie van 2022 waagt De Gendt dus zijn kans in de etappe van Vierzon naar Dun-le-Pastel van 190,8 kilometer. Nadat de eerste aanvallen van de dag in de kiem gesmoord werden, koos De Gendt wel het juiste moment om weg te rijden.

DRIE VLUCHTERS

Alexis Gougeard en Owain Doull, ook twee ervaren krachten, sprongen met hem mee. De vluchters zijn dus wel maar met drie en hun voorsprong stabiliseert rond de vijf minuten. Voordeel dus nog altijd voor de sprintersploegen, al zou het niet de eerste keer zijn dat De Gendt voor een verrassing zorgt.