Boonen onder indruk van Jumbo-Visma: "Wout heeft overwinning cadeau kunnen doen aan heel goede kopman/knecht"

De coup van Jumbo-Visma op dag 1 van Parijs-Nice zindert nog na. Tom Boonen zag hoe Wout van Aert de zege cadeau deed aan zijn ploegmaat Christophe Laporte, van wie iedereen nu verwacht dat die alles (maar dan ook alles) zal doen om Van Aert aan een grote klassieke overwinning te helpen.

In de HLN-podcast Wuyts en Boonen gaan ze er dieper op in en schetst Tom Boonen hoe Jumbo-Visma die straffe overwinning heeft kunnen verwezenlijken. "Puur door overmacht. Goede planning gemaakt. Heel sterke ploeg. Het waren niet enkel die laatste drie pionnen, de inleiding voordien was ook al indrukwekkend."

Het was om medelijden te hebben met Zdeněk Štybar, die als laatste van een ander team probeerde mee te gaan. "Het moment dat Štybar lost, zegt alles. Die ontplofte echt. Hij was al vijf minuten boven zijn theewater aan het rijden en ineens kwam de stoom uit zijn oren. Dan weet je wie de sterksten zijn."

GODSGESCHENK

Die zaten dus allemaal bij Jumbo-Visma. Dit is een zege die nog kan doorwerken tot in de klassiekers. "Wout heeft de overwinning kunnen cadeau doen aan een heel goede kopman/knecht. Dat is een godsgeschenk. Die jongen gaat de kasseien schoonlikken."

Wat moeten de andere teams daar van denken? "Da's niet leuk als je als je in de andere kampen zit. Ik denk dat iedereen zich op dit moment heel veel zorgen maakt. Waar er een paar weken geleden nog vraagtekens waren, zijn die nu van tafel geveegd. Er staat effectief een ploeg. Dit gaat ook de andere renners in die ploeg naar een hoger niveau doen groeien. Ik denk dat we vertrokken zijn voor een redelijk dominant voorjaar."