Jasper Philipsen vooral bezorgd over schouder nadat hij buiten top 3 finisht in massasprint Parijs-Nice

Jaser Philipsen finishte net niet in de top 3 in rit 3 van Parijs-Nice. Zijn schouder baart hem veel meer zorgen dan die uitslag in Dun-le-Palestel. De snelle man van Alpecin-Fenix voelt nog altijd de gevolgen van zijn valpartij.

Het was maandag dat Philipsen ten val was gekomen. Voordien had hij door de coup van Jumbo-Visma ook al niet kunnen meesprinten. Het was in de derde etappe van Parijs-Nice dus zijn eerste kans. "Door de naweeën van de val op mijn schouder had ik geen topbenen", schetst Philipsen de situatie in HLN. "Jammer, want normaal ligt zo'n sprint bergop mij wel."

MINDERE POSITIONERING

Philipsen werd wel vierde, maar door een mindere positionering kon hij die plek pas in de slotmeters veroveren. In tegenstelling tot de eerste drie, kon hij geen moment dromen van de overwinning. "Een beetje stom. Anders had tweed of derde wel gekund."

Het is vooral toch het probleem aan de schouder dat nazindert, waardoor Philipsen zich nu een heel andere vraag moet stellen. "Of ik wil uitrijden? Dat zal afhangen van hoe mijn pijnlijke schouder evolueert."