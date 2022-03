Remco Evenepoel vond aanval van Pogacar bijzonder: "Hopen dat hij een minder moment kent"

Remco Evenepoel zag Tadej Pogacar in de Tirreno-Adriatico drie seconden inlopen.

Pogacar sprokkelde de drie seconden bij een tussensprint op nog geen 30 kilometer van het einde, maar ging dan, met onder andere Alaphilippe, nog in de aanval ook.

"Ik vond het een speciale aanval", zei Remco Evenepoel achteraf. "Ik had wel verwacht dat Tadej weer voor de seconden zou gaan, maar ik vond het een beetje raar dat hij doorreed."

"Iedereen wist dat het in 9 op de 10 gevallen een sprint zou zijn en op het einde was er ook tegenwind. Ik was niet echt ontevreden dat hij vertrokken was."

Voorlopig is het secondenspel, maar Evenepoel verwacht dat de verschillen groter zullen worden. "Het zal nog zwaar genoeg worden. Ik hoop dat hij er moe van wordt, maar dat verwacht ik niet. Tadej is de sterkste renner van de wereld, al was zijn inspanning vandaag iets langer dan die van gisteren. Ik hoop dat hij ooit een minder moment kent, maar ik wens het hem natuurlijk niet toe."