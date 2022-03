Primož Roglič tegen Wout van Aert: "Jij bent een machine, ik moet nog goed worden"

'Machine' Wout van Aert onderweg in de tijdrit in Parijs-Nice, met de gefocuste blik ook. Primož Roglič noemde hem alvast zo: een machine. Met een tweede plaats, en een tijd die slechts twee seconden trager was, moest de Sloveen anders niet veel onderdoen.

Wout van Aert moest de tijdrit afwerken in de groene trui en niet in het tijdritpak dat hij gewend is. Het bleek uiteindelijk geen probleem. Van Aert zat op de grond nog uit te hijgen van de inspanningen na zijn tijdrit, toen ploegmaat Primož Roglič passeerde. SFEER ZIT GOED Die kwam hem uiteraard feliciteren met zijn overwinning in de tijdrit. Een grapje kon er ook nog wel van af. Als je als ploeg wint, zit de sfeer immers goed. "Jij bent een machine", zei Roglič aan Van Aert. "Ik moet nog goed worden." Nuja, een tweede plaats op twee seconden van Van Aert, dat mag ook echt wel als 'goed' bestempeld worden. Van Aert en Roglič zijn nu ook de nummers 1 en 2 in het algemeen klassement.