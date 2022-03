Jonge Belg (24) mikt op trui, maar heeft ook een probleem: "Zonder mijn daalcomplex zat er meer in"

Hij kruidde de koers op donderdag, maar winnen zat er eigenlijk nooit in. Toch is er nog een doel voor de komende dagen.

Harm Vanhoucke (24) heeft zich laten zien in de rit van donderdag in Parijs-Nice, met een vierde plaats in de rituitslag tot gevolg.

Daalcomplex

Onderweg plukte hij ook de nodige punten voor de bergtrui mee, waardoor hij in dat klassement voorlopig tweede staat.

"Zonder mijn daalcomplex zat er misschien meer in", aldus Vanhoucke in Het Nieuwsblad. "De bolletjestrui kan een doel worden. Als ik goed herstel, dan probeer ik het opnieuw."