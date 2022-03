Ook opgaves in de Tirreno: Carapaz uit lijden verlost na oplopen infectie, Bouhanni uit voorzorg uit koers gehaald

Ook in de Tirreno zijn renners ziek geworden. De opgaves van Carapaz en Bouhanni kunnen alvast in dat perspectief gekaderd worden, al zijn hun situaties wel heel verschillend. Die van de olympische kampioen is veruit het meest ernstig.

In Parijs-Nice sukkelen een heel pak renners met ziekte, maar dus niet enkel daar. In de Tirreno heeft Richard Carapaz een infectie opgelopen die zorgt voor maag-en darmklachten. Zo is meteen ook een reden gevonden voor zijn matige prestaties: de Ecuadoriaan verloor in de vorige ritten reeds minuten ten opzichte van leider Pogačar.

Het was dus al duidelijk dat Carapaz momenteel niet in orde is. De reden hiervoor is nu ook bekend en houdt hem ook weg van de start van de vijfde etappe in Tirreno-Adriatico. Bij Ineos hopen ze hem snel terug te zien bij één van de volgende koersen.

UPDATE: Unfortunately @RichardCarapazM will not take to today’s start at #TirrenoAdriatico due to feeling unwell with a gastro infection. Rest up Richie and see you back at the races soon. pic.twitter.com/UyiuRgqRhW — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 11, 2022

Ook bij Arkéa-Samsic houden ze de volgende koersen in het achterhoofd. Daarom ook dat ze Nacer Bouhanni uit voorzorg niet meer laten starten. De Franse rittenkoers heeft een lichte verkoudheid, bij zijn ploeg nemen ze geen enkel risico.