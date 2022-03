Tadej Pogacar slaat dubbelslag in Tirreno en prikt terug naar kritische Evenepoel

Tadej Pogacar heeft de vierde rit in de Tirreno-Adriatico gewonnen en sloeg een knappe dubbelslag. Achteraf reageerde hij ook op uitlatingen van Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel had zich eerder uitgelaten over Tadej Pogacar, die volgens hem veel energie had verspeeld voor een paar bonificatieseconden de voorbije dagen.

In de rit op donderdag pakte de Sloveen vervolgens de leiderstrui na een knappe overwinning op een steile puist.

Te gretig

En achteraf prikte hij terug naar Evenepoel: "Ik vond Remco te gretig koersen", klonk het in Het Nieuwsblad.

"Hij wilde na zijn aanval per se aan de leiding blijven. Maar dat was onmogelijk, daar verspeelde hij teveel energie."