Wout van Aert trekt conclusie na nieuwe ereplaats: "Duidelijk dat sprint minder is dan hij soms geweest is"

Deel van het sterke seizoensbegin van Wout van Aert zijn ook de ereplaatsen in de sprint. Die is minder scherp bij Van Aert, zo lijkt het wel, en dat erkent hij zelf ook. Als de inspanningen wat meer verdeeld kunnen worden later in het seizoen, zou dat weer moeten verbeteren.

"Ik zat in het wiel van Pedersen, maar er was nog eentje voor, dus ik kwam nog veel te kort. Het was niet de finale die ik had verwacht", reageerde Van Aert bij Sporza en VTM Nieuws. "Het was uiteindelijk toch een gecontroleerde rit. In de finale waren er weinig ploegen nog die mannen hadden om het werk te doen."

COMMUNICATIEFOUT

Ook voor Jumbo-Visma was het geen perfecte dag. "Bij ons was er ook een communicatiefout met Christophe Laporte. Dat had beter gemoeten. Ik had ook in een betere positie moeten zitten in de laatste drie kilometer. Daar verspeel ik al wat krachten. Het was de bedoeling dat Christophe mij in een goede positie zou houden. Toen we hem moesten gebruiken om te achtervolgen, liep het wat fout."

Wout van Aert werd in Parijs-Nice al drie keer derde en een keer tweede na een sprint. Nog geen spurtende zege dus. "Je kunt niet aan alles perfect werken. Het is wel duidelijk dat mijn sprint minder is dan hij soms geweest is. Dit is het einde van een heel zwaar trainingsblok. Na de hoogtestage en de Omloop ben ik goed blijven trainen. Die aanzet, die komt er wel weer door wat rustig aan te doen. Dat is na Parijs-Nice de bedoeling."