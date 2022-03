Primoz Roglic dankt fenomenale Wout van Aert: "Half mens, half motor"

Primoz Roglic pakte de eindwinst in Parijs-Nice. Met dank aan ploegmaat Wout van Aert, die heel veel goed werk verrichte.

"Ik ben klaar voor een chaotische dag", gaf Wout van Aert vooraf aan bij Sporza. "Het was een zware week en ik sta met een heel conditie hier, klaar voor wat er volgt."

En de rit zou dat ook duidelijk maken. Met heel veel beulwerk voor Primoz Roglic wist hij de eindzege veilig te stellen.

Half mens, half motor

Roglic had dan ook de nodige lof na het binnenhalen van de eindzege: "Ik wil mijn team bedanken en met name Wout. Hij is half mens, half motor. Hij kan alles."

"Ik had niet voldoende kracht in de benen. Gelukkig was er Wout die een superdag had. Hij was echt een grote hulp om de finish te halen."