De rollen eens omgedraaid: Primož Roglič gaat in Milaan-Sanremo werken voor Wout van Aert

Wout van Aert werkte in de slotrit van de Tirreno voor Primož Roglič. De rollen worden in Sanremo omgedraaid: Roglič komt in de Primavera aan de start in dienst van Van Aert. Dat mag ook wel eens een keertje, na het fenomenale werk van die laatste.

Een fenomenale Wout van Aert redde in de slotetappe van de Tirreno-Adriatico de meubelen voor Primož Roglič en nam hem op sleeptouw, op weg naar diens eindzege. Ook in de Tour leverde Van Aert de voorbije jaren al veel werk voor Roglič. In Milaan-Sanremo mag het zaterdag eens omgekeerd zijn. "Ik kom er aan de start om Wout bij te staan", verduidelijkt Roglič bij Sporza. "Hopelijk snijden we met goede benen de Poggio aan." Grote concurrent wordt Tadej Pogačar, de landgenoot van Roglič, die hij uiteraard maar al te goed kent. OPLETTEN VOOR VROEGE AANVAL VAN TADEJ "Met hem weet je nooit. Hij begint er misschien al op de Cipressa aan", lacht Roglič. Kwestie van dus de hele koers alert te blijven.