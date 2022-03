QuickStep-Alpha Vinyl maakt selectie voor Milaan-Turijn bekend

Woensdag wordt Milaan-Turijn gereden. Door een wijziging in het parcours een ideale koers voor sprinters.

De organisatie heeft de aankomst op de Superga geschrapt, waardoor QuickStep-Alpha Vinyl kiest voor Mark Cavendish als kopman.

“Mark Cavendish is onze troef voor woensdag en hij kan rekenen op een sterke ploeg om hem te beschermen en te helpen vechten voor een goed resultaat. We zijn erg blij dat Rémi terug is na zijn ongelukkige crash tijdens het trainingskamp, we hebben hem gemist”, vertelt sportdirecteur Davide Bramati op de website.

Selectie: Mattia Cattaneo, Rémi Cavagna, Mark Cavendish, Dries Devenyns, Michael Mørkøv, Pieter Serry en Louis Vervaeke.