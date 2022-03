Van winnaars Bouhanni en Jakobsen tot valpartij Van der Poel: de koningen en pechvogels van Nokereberg

Nokereberg is weer voor één dag het epicentrum van de koers in Vlaanderen. Daar waar Van der Poel zo lelijk ten val kwam in 2019 en waar mannen als Bouhanni en Jakobsen al triomferend over de meet kwamen.

Nokere Koerse, dat is staat voor die hele specifieke aankomst op de kasseitjes van Nokereberg. Daar waar de krachtsprinters zich helemaal kunnen ontbolsteren. Maar ook daar waar een grote naam tegen de vlakte ging en er al eens een grote verrassing te noteren viel. Om op te warmen voor de volgende editie van Nokere Koerse, blikken we nog eens terug op de laatste vijf edities.

2016: Timothy Dupont

Nokere Koerse Danilith Classic noemde de koers in 2016. Een groep van een dertigtal renners zou in de sprint uitmaken wie zich tot winnaar kroonde. Dylan Groenewegen smeet zich volop in de spurt en ook Kristoffer Halvorsen deed dat. Beiden zouden pas na winnaar Timothy Dupont over de streep komen.

2017: Nacer Bouhanni

Een jaar later kwam het tot een matchontplooiing van Nacer Bouhanni op Nokereberg in de massasprint. Niemand die in staat was om de Fransman echt te bedreigen. Met Joeri Stallaert op plek drie en Bert Van Lerberghe op plek vijf eindigden wel twee Belgen bij de eerste vijf.

2018: Fabio Jakobsen

Eén van de grootste snelheidsduivels op een fiets die al won in Nokere Koerse, is Fabio Jakobsen. Quick-Step Floors trok de kaart van de Nederlander en die stelde op de aankomst op Nokereberg niet teleur. Amaury Capiot moest het stellen met de tweede plaats.

2019: Cees Bol

Veel aandacht voor de start gaat naar Mathieu van der Poel. De belangstelling voor hem na de koers zou er komen door een jammerlijke valpartij in de massasprint. Van der Poel was één van de grootste slachtoffers en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Zijn landgenoot Cees Bol bleef wel overeind en kwam als winnaar over de streep.

2021: Ludovic Robeet

Geen sprinter deze keer als winnaar, wel een complete verrassing. Ludovic Robeet bleek sterker dan de Fransman Damien Gaudin en de Italiaan Luca Mozzato en veroverde de tot dusver mooiste zege uit zijn carrière. De sprinters kwamen pas toe wanneer de podiumplaatsen al weg waren.