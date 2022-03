Wout Van Aert verkent Poggio samen met ploegmaat aan slakkengangetje

Zaterdag wordt Milaan-Sanremo gereden en dan staat natuurlijk ook de passage op de Poggio op de agenda.

De renners krijgen maar liefst 293 kilometer te verwerken, met op 9 kilometer van de finish de legendarische Poggio. 3,7 kilometer aan gemiddeld 3,7 procent stijgingsgraad en pieken van 8 procent.

Samen met Nathan Van Hooydonck verkende Van Aert de Poggio, al was dat niet meteen op volle snelheid. In koers verwacht men daar om en bij de 38 kilomter per uur.

Van Aert en Van Hooydonck deden het heel wat rustiger aan. Zij reden aan een gemiddelde van net geen 20 kilometer per uur.