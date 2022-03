Alpecin en Lotto klaar met huiswerk voor Bredene Koksijde Classic: Merlier, Campenaerts en De Lie present

Met de Bredene Koksijde Classic volgt de volgende Vlaamse koers al snel. Alpecin en Lotto zijn klaar met hun huiswerk voor deze eendagskoers.

Alpecin-Fenix kan vrijdag de titelverdediger in deze wedstrijd opstellen. Tim Merlier spurtte vorig jaar naar winst in de Bredene Koksijde Classic, zoals hij dat onlangs ook deed in Nokere Koerse. Krijgen we een bisnummer te zien? Lionel Taminiaux, Dries De Bondt, Simon Dehairs, Alexander Krieger en Scott Thwaites zijn de voorziene ploegmaats voor de sprinter.

Daarnaast hebben ze bij Alpecin-Fenix ook nog een wijziging toegevoegd aan hun selectie. Fabio van den Bossche, die normaal ook aan de start zou komen, heeft een verkoudheid opgelopen. Guillaume Van Keirsbulck is zijn vervanger.

In vele ploegen hebben ze te maken met ziektes, daarom ook dat ze bij Lotto Soudal met slechts zes renners aan de start komen. Daar zijn er wel twee bij waar één en ander van verwacht mag worden: Arnaud De Lie en Victor Campenaerts. Cedric Beullens, Sébastien Grignard, Michael Schwarzmann en Rüdiger Selig vullen de Lotto-selectie aan.