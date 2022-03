Amaury Capiot houdt infectie over aan Parijs-Nice: "Koers naar de zon, haha"

Amaury Capiot was een van de vele renners die moest opgeven in Parijs-Nice. De koers naar de zon deed zijn naam geen eer aan.

“De Koers naar de Zon, noemen ze die rittenwedstrijd dan”, zegt Capiot in HBVL. “Ik kan je verzekeren: toen ik in Lyon op de tgv wachtte, stond het perron afgeladen vol met opgevers die de Belgische zon wilden zien.”

Bij de start van de eerste ritten was de temperatuur amper rond het vriespunt. “Omdat iedereen wist dat het die dag door de wind op de kant zou gaan, stond niemand met tal van lagen textiel aan de start. Het gevolg? Twee derde van het peloton was na die waaierrit snipverkouden. Slechts 59 renners haalden het einde in Nice. Ik zat drie dagen niet op de fiets.”

Nadien werkte Capiot een duurtraining af om te zien of hij de GP Denain zou halen. “Ik moet zeggen: er zat nog voldoende force op”, besluit Capiot.