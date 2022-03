Een volgende grote naam die past voor La Primavera: de winnaar van 2015 moet afzeggen

De lijst met afzeggingen van grote namen voor La Primavera begint lang te worden. De winnaar van 2015 kan in 2022 zijn kansen niet verdedigen.

Het is John Degenkolb die in 2015 als eerste over de streep kwam in Sanremo. Dat was een boerenjaar voor de Duitser, die later dat seizoen ook Parijs-Roubaix zou winnen. Een derde zege in een Monument is dus nog niet voor onmiddellijk.

Na twee seizoenen bij Lotto Soudal komt Degenkolb dit jaar uit voor Team DSM. Zijn nieuwe ploeg kan zaterdag geen beroep op hem doen, want Degenkolb moet passen door, jawel, ziekte. Chris Hamilton is aangeduid als zijn vervanger.

Line-up change for #MilanoSanremo ­čöü



Unfortunately, our 2015 winner @johndegenkolb won't start at @Milano_Sanremo on Saturday due to sickness, with @ChrisHamo_ replacing him. Send John some get well wishes with a ­čĺÖ — Team DSM (@TeamDSM) March 17, 2022

John Degenkolb is de zoveelste in de rij die Milaan-Sanremo moet laten passeren omdat hij ziek is. Onder meer Sonny Colbrelli, Julian Alaphilippe, Oliver Naesen en Davide Ballerini zitten in hetzelfde schuitje.