Lefevere viste achter het net voor Belgische groeibriljant: "Zullen hem wel overnemen als hij helemaal klaar is"

Arnaud De Lie is de volgende Belgische groeibriljant. Dit seizoen liet hij al meteen een paar keer van zich horen. Ook Patrick Lefevere wilde hem er graag bij hebben, maar er werd gekozen voor Lotto-Soudal.

Nog voor zijn 20e verjaardag op 16 maart 2022 won Arnaud De Lie al twee koersen. De GP Jean-Pierre Monséré en de Trofeo Playa de Palma. In Le Samyn werd hij bovendien ook nog eens tiende. Straf debuut.

“We waren hem ook aan het volgen”, beaamt Patrick Lefevere in Het Nieuwsblad. “Maar Lelangue was al bij hem thuis geweest en had zijn ouders geïnviteerd naar de Ronde van Vlaanderen.”

“We kijken elk jaar naar tientallen renners, logisch dat we af en toe achter het net vissen. Lotto mag De Lie opkweken, we zullen hem dan wel overnemen als hij helemaal klaar is”, kon er nog een lachje af.