Wat laat Mathieu van der Poel zien in Milaan - San Remo? "Als ik niet goed was, zou ik niet starten"

Mathieu van der Poel is in tegenstelling tot vele anderen wél gestart in Milaan - San Remo. En dus zijn er ambities bij de renner van Alpecin-Fenix.

Het wordt de eerste race van Mathieu van der Poel, iets vroeger dan verwacht ook voor de volgers - aanvankelijk ging hij pas op 22 maart voor het eerst in actie komen. "Ze hebben me moeten overtuigen, want ze ploeg vroeg het eergisteren pas voor het eerst of ik niet kon meedoen", aldus VDP bij Sporza. Training? Toch mikt hij meteen hoog: "Op training gaat het goed, dus ik wil natuurlijk meerijden om te proberen winnen." "Als ik niet goed zou zijn, zou ik hier niet van de partij zijn. Er is geen stress. Als ik merk dat ik tekortkom, zal ik Jasper Philipsen mee helpen positioneren."