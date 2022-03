Zien we Mathieu van der Poel in nóg een extra klassieker? "Behoorlijk ongeduldig geworden"

Zien we Mathieu van der Poel in n贸g een extra klassieker? "Behoorlijk ongeduldig geworden"

Dat hij een fenomeen is? Dat weten we al langer dan vandaag. Maar hoe vaak gaan we het fenomeen nog in actie zien dit voorjaar? Misschien een keertje meer dan oorspronkelijk gedacht.

Mathieu van der Poel stond aanvankelijk niet ingepland voor Milaan - San Remo, maar uiteindelijk kwam hij er alsnog aan de start. Amstel? En hij verbaasde met een derde plaats, al vond hij dat zelf ook een gemiste kans. Na een weekje Italië zou hij nog starten in Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen (3/4) en Parijs-Roubaix (17/4). Maar mogelijk komt er met de Amstel Gold Race (10/4) nog een extra klassieker tussen. "Of ik even rustig aan moet doen? Ik ben behoorlijk ongeduldig geworden", liet VDP alvast een ferme opening.