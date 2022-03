Broer van Elia Viviani aan de slag bij Bingoal Pauwels Sauces WB

Bingoal Pauwels Sauces WB heeft Attilio Viviani, broer van topsprinter Elia Viviani, aangetrokken.

De wielerploeg Bingoal Pauwels Sauces WB maakte dinsdag de komst van Attilio Viviani bekend. Hij ondertekende een contract tot het einde van het seizoen.

De 25-jarige Viviani zag zijn overeenkomst eind vorig seizoen bij het Franse Cofidis aflopen en dat werd niet verlengd.

Voor Cofidis boekte Viviani twee zeges: de Schaal Sels in 2019 en een rit in La Tropicale Amissa Bongo in 2020.