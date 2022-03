Belgen tonen zich in Catalonië maar Ben O'Connor zegeviert op La Molina

Na enkele (lastige) sprintersetappes stond er vandaag een stevige bergetappe op het programma in de Ronde van Catalonië.

Vanaf het vertrek in Perpignan ging de weg lichtjes naar boven tot aan de top van de Mont-Louis, een cl van eerste categorie. Daarna daalden de renners niet meteen terug maar bleven ze op 1200 meter boven zeeniveau om ook de Collada de Toses te overwinnen en vervolgens aan te komen op La Molina, een klim van eerste categorie waarvan vooral het eerste stuk serieuze pentes heeft.

Op de slotklim van La Molina barstte het geweld los. Vroege vluchter Bizkarra hield het lang vol maar werd overvleugeld toen de aanvallen uit het peloton kwamen. De eerste die voor de aanval koos op de slotklim was Henri Vandenabeele. De 21-jarige Belg kwam bij Bizkarra maar moest de rol lossen toen Ben O'Connor vanuit het peloton op en over hem ging.

Ook Ilan Van Wilder probeerde het met een aanval maar achter O'Connor kwam alles opnieuw samen. De Australiër had het lastig om de laatste kilometers te overbruggen maar hield met een voorgift van 6 seconden toch stand op de andere favorieten. Uiteindelijk kwamen Van Wilder, Vandenabeele, Vanhoucke en Teuns nog eens drie seconden later over de streep.