Brugge heeft grote ambities als startplaats in het wielrennen

Brugge-De Panne, de Elfstedenronde en om de twee jaar ook de startplaats van de Ronde van Vlaanderen.

Brugge wil zich duidelijk profileren als de wielerstad. “Dankzij die wielerwedstrijden willen we de goesting om wielrenner te worden aanwakkeren”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V) aan HLN.

“We verwachten veel volk bij zo'n start, en dat straalt af op jong en oud. Komt erbij dat Brugge vanaf volgend jaar ook weer startplaats is voor de Ronde van Vlaanderen, zij het om de beurt met Antwerpen.”

De centen zijn het volgens de schepen meer dan waard. Bovendien zijn er nog grote projecten die op stapel staan. “Dan is er nog een ultieme droom: Brugge wil startplaats zijn van een Tour de France-rit. Maar daar hebben we wat geluk voor nodig. We geven niet op en blijven contact houden met de organisatie ASO. Eén van de komende jaren moet dat lukken.”