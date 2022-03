Cavendish ook even getroffen door ziektegolf en niet zozeer bezig met tegenstand: "Altijd goed om te winnen"

Ook Mark Cavendish is niet gespaard gebleven van de ziektegolf die het peloton teisterde. Winnen deed hij onlangs wel nog in Milaan-Turijn.

Dat is ook de bedoeling in Brugge-De Panne? "Of de 'oude mannen' Michael Mørkøv en Mark Cavendish het kunnen klaren? Ik hoop van wel. Vorige week waren we goed, dat zouden we nu dus opnieuw moeten kunnen zijn. Ik denk wel dat het een groepssprint gaat worden", voorspelde de Brit aan de start.

Een heel sterk deelnemersveld ook in de wedstrijd, met ook renners als Tim Merlier en Dylan Groenewegen die present tekenen. Pittige concurrentie, toch? Zou een zege dan een tikkeltje meer waard zijn? "Het is altijd goed om te winnen", blijft Cavendish nuchter.

GELIJKE WAPENS

"Ik ben blij met hoe ik mij nu voel. Ik ben een beetje ziek geweest de vorige weken, maar dat is nu weer voorbij. Bovendien was zowat het hele peloton ziek. We zouden nu weer met gelijke wapens moeten strijden", besluit de kopman bij Quick-Step Alpha Vinyl.