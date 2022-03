Ploegleiders vrij zeker voor Brugge-De Panne: "101 procent kans op massasprint"

Brugge-De Panne gaat uitdraaien op een massasprint. Het peloton bereidt zich daar al op voor...

"Vroeger kwamen we naar deze koers met knikkende knieën, want het kan fel tempeesten in De Moeren. Vorig jaar was het er al windstil, dat zal straks niet anders zijn. De kans dat het op een massasprint zal uitdraaien is wellicht 101 procent groot", aldus Michel Cornelisse, ploegleider van Alpecin-Fenix.

"Het is natuurlijk zeer spijtig dat we Caleb Ewan niet in stelling kunnen brengen.", zegt Nikolas Maes, ploegleider van Lotto-Soudal. "Arnaud De Lie is echter een waardig alternatief. Hij is zeer sterk bezig en we geloven in zijn kunnen. Deze Minerva Classic Brugge De Panne omschrijf ik het 'kampioenschap van de sprinters', zeker als je de deelnemerslijst bekijkt. De drie passages in De Moeren kunnen misschien voor wat nervositeit in het peloton zorgen, maar ik verwacht toch een massaspurt."