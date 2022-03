Thomas De Gendt moet opgeven in Catalonië: "Jammer, dit was een doel voor mij"

Thomas De Gendt heeft elk jaar een afspraak in Catalonië, de Belg won er al 5 etappes. Maar in 2022 komt er geen 6e bij want de renner van Lotto-Soudal moest in de derde etappe opgeven.

Wanneer het wegdek wat glooiender is en Thomas De Gendt goede benen heeft, mag de concurrentie doen wat ze willen maar zullen ze De Gendt er niet van kunnen weerhouden om een etappe te winnen. De ontsnappingskoning van het peloton wacht ondertussen al een jaar op een nieuwe overwinning. Zijn vorige kunststukje? De slotetappe in de Ronde van Catalonië van vorig jaar. Toen won hij voor ene Matej Mohoric. Maar dit jaar zal dat er dus niet in zitten want De Gendt moet door ziekte opgeven in Catalonië na drie etappes. Tijdens Parijs-Nice kreeg hij last van een verkoudheid maar De Gendt dacht dat hij ervan verlost was tot het erger werd afgelopen nacht, dat meldt hij op zijn Twitter. "Deze wedstrijd was een groot doel voor mij dus het is enorm teleurstellend dat ik moet opgeven", besluit hij.